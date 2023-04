Ocho Súper Humanos llegan a cumplir la cita con Andrea Serna en el Box Negro, pues esta es una prueba crucial qué define quienes quedan eliminados antes de pasar a la siguiente etapa donde solo competirán tres equipos.

“Dos de ustedes no llegarán a ese momento donde solo serán tres casas”, explica la presentadora del emocionante reality. Durante la transmisión de la prueba cada participante entrega todo y son los hombres quienes completan la pista en primer lugar. Aquí todos van parejos, pero pronto se empieza a ver la desesperación de algunos que no logran acomodar su llanta en la plataforma.

Te puede interesar: Desafío The Box 2023: Presentadores de La Red reaccionan a la belleza de algunos participantes

Luego es el turno de las mujeres, y nuevamente, como en el Desafío a Muerte donde Guajira fue eliminada, Sara ocupa el último lugar, pero logra recuperar el tiempo y le gana a Caro. La integrante de Gamma se convierte así en una desafiante más que debe despedirse de su sueño en el Desafío The Box.

¿Disfrutaste este Desafío a Muerte de hombres y mujeres?

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

Publicidad

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.



Publicidad

Te puede interesar: Saskya imita a Andrea Serna y las mujeres de Gamma le piden a Black que les haga trenzas



¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.