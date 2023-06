Capítulo 64 Desafío The Box 2023: Ahora es todo o nada, el premio al mejor equipo sube a 30 millones

Como parte de los cambios en la nueva etapa de dos equipos del Desafío The Box, Andrea Serna le cuenta a los desafiantes que la cifra que se llevará el mejor equipo del ciclo ha cambiado, de ahora en adelante, cada vez que Alpha o Beta sean los mejores, se llevarán 30 millones de pesos.

Llega el Desafío de Sentencia y Hambre en el Box Azul y con la lluvia los deportistas están más que preocupados por lo que podría pasar. Debido a esto, tendrán que sacar sus mejores habilidades para quedarse con la comida durante el ciclo.

Asimismo, en Beta, dos desafiantes piden mayor unión en el equipo, algo que Mai responde diciendo que esto es responsabilidad de todos, ¿se vienen tiempos difíciles?

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.