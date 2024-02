Finalista de la décimo tercera temporada del Desafío fue secuestrado: "eran cuatro hombres armados"

Un finalista del Desafío Súper Humanos 2016 fue secuestrado antes de estar en el reality. Se trata de Tin Castro, quien contó la historia durante el capítulo 46 de la producción de Caracol Televisión mientras disfrutaba del servicio de correspondencia.

Según informó, pasó 20 días retenido contra su voluntad cuando tenía aproximadamente ocho años, ya que era un deportista destacado y los delincuentes querían sacar provecho de esto.

En el episodio, Tin tuvo la oportunidad de abrir el correo que le envió su familia desde Colombia a Trinidad y Tobago. En el interior encontró no solo cartas, sino también artículos muy importantes para él como lo es una moto de juguete y una virgen.

Estas dos figuras fueron las que le ayudaron a mantenerse fuerte durante el lamentable suceso, pues le recordaba a sus seres queridos y lo mucho que deseaba un reencuentro.

“En ese momento estaba el boom de los secuestros de niños y me llevaron porque era el campeón mundial de bicicross, se pusieron a pedirles plata a mi familia. Mis papás no pudieron pagar el rescate y estuve 20 días internado en el monte donde no me dejaban hablar, me callaban mucho y gracias a Dios, por la presión de la Policía me soltaron”, señaló aquella vez.

Adicionalmente, el finalista de la producción de Caracol Televisión dijo que de alguna forma Playa Bronce lo transportaba mentalmente al lugar en medio de la selva en el que estuvo, ya que la humedad, el estado del baño y las condiciones anímicas de los participantes le hacían reflexionar un poco.

¿Cómo secuestraron a Tin Castro?

En 2021, el Súper Humano regresó a este formato gracias al Desafío The Box, en donde fue el capitán de Beta, de manera que una noche les contó a sus compañeros la anécdota que lo hizo madurar siendo todavía muy pequeño.

“Un carro vinotinto se nos adelantó y se bajaron cuatro hombres armados (…) Todos lo hicieron, menos yo, quedé paralizado y el sujeto ‘no, no, queremos es al niño'”, expresó.

Asimismo, confesó que pasaron alrededor de cinco helicópteros de las autoridades, lo que presionó a sus verdugos, quienes se plantearon si era mejor dejarlo escapar o acabar con su vida.

Por sus súplicas, Castro convenció a los delincuentes de que le permitieran marcharse; no obstante, cuando iba rumbo a su ciudad, se encontró con aquel sujeto que le había concebido la libertad.

