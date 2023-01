Daniela Cardona

Edad: 26 años

Ocupación: Coach nutricional y personal trainer

A pesar de ser una administradora de empresas graduada de una de las mejores universidades del país y con un buen futuro profesional por delante, Daniela decidió seguir lo que realmente la apasiona: el deporte. Fue así como renunció a su trabajo, empacó maletas y regresó de Bogotá a su amada Pereira para iniciar su propio negocio de Coach en Nutrición - Personal Trainer, con la gran ventaja de estar más cerca de su familia.

Su amor por el deporte empezó desde que era bebé, pues a los 9 meses un tío la empujó en una piscina y ella, para sorpresa de todos, salió a flote sin ayuda de nadie. Así nació su amor por la natación, deporte en el que representó a su colegio durante la adolescencia, al igual que en tenis.

Mientras estudiaba en la universidad, sorprendió a muchos con su estricta rutina de ejercicio y generó admiración entre las numerosas personas que empezaron a seguir su marca en redes sociales con el hashtag #mismananasfit, WAKE UP WITH ME!

Daniela considera que su mayor virtud es la perseverancia, y sus defectos la terquedad y el mal genio; pues le molesta mucho la gente burlona y habladora.