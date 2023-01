Nerviosa y divertida.

Martha es una soltera que se aburrió de serlo. Y tras un montón de citas fallidas, al fin siente que encontró al hombre correcto… el problema es que es su ginecólogo. Sin embargo, Martha es una mujer algo incomprendida que si bien no tiene afán, sí siente que sus amigas están en una relación seria y ella no. Es una persona que cree en el amor, pese a que le han roto el corazón. Su problema tiene una solución que parece sencilla pero no lo es tanto: hallar al tipo indicado, en la situación indicada.