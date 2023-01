Vuelve el festival Black & White con una edición especial

En una de las ediciones más especiales de cuantas se han realizado en Colombia, el tradicional festival de música electrónica, uno de los más antiguos e importantes en América Latina y quizá del planeta, promete ‘romperla’ este 18 y 19 de agosto en inmediaciones al turístico Lago Calima, cerca de Cali. Las mejores agrupaciones nacionales e internacionales para disfrutar vestidos de blanco o negro.

El Festival de música electrónica Black and White, hace su parada en Colombia, quizá el evento del género de mayor solides, no solo en Colombia y Latinoamérica, sino uno de los más prestigiosos del mundo, solo comparable con el desaparecido Love Parade de Berlín (Alemania), creado por el Dr Motte y que se extendió por 14 años, pide pista.

El fervoroso acontecimiento que año tras año reúne más y más fanáticos se realizará entre el 18 y 19 de agosto en inmediaciones al exótico y turístico Lago Calima, en el Valle del Cauca. Justo en este paradisiaco lugar, se llevó a cabo la primera versión en el 2001, cuenta su gestor y Manager General del Evento, David Sarria. “En cada versión buscamos la perfección y la internacionalización. El certamen se ha organizado en Nueva York, Punta del Este (Uruguay) y Brasil”, añade.

Sarria, obsesivo de este tipo de música, rememora cómo la historia del festival comenzó en una discoteca en la calle del Arsenal, de Cartagena. Sin embargo, y a pesar de la popularidad, los gastos sobrepasaron las expectativas y la propuesta sucumbió. No así el sueño de expresar ese sentimiento musical a través de un festival que además mezclara diversas manifestaciones artísticas, culturales, deportivas, de modelaje e intelectuales. La concepción se mantiene, aunque cada vez las exigencias son mayores debido al éxito alcanzado en estos 16 años en los que The Black and White Festival, se ha posicionado entre los mejores.

Es así como en cada versión, los fervientes seguidores siguen al pie de la letra la tradición y visten de riguroso negro o blanco, según el día. Igual, en medio de ese mundo de fantasía, glamour, juegos artificiales entre otros atractivos, se impone como es natural la música a cargo de artistas nacionales e internacionales. “Es ante todo un estilo de vida, ideado pensando en las actividades que le gusta a la gente emprendedora e inclinada a disfrutar de la moda, tendencias, deporte, desfiles, intercambios y conferencias empresariales, y por supuesto la mejor música electrónica. Es la cita perfecta para los amigos”, complementa David Sarria.

Y esa congregación, volverá a disfrutar este año alrededor del lago Calima, escenario ideal debido a sus condiciones climáticas para la práctica y aprendizaje de deportes extremos y actividades náuticas como regatas, vela, Kiteboard, Windsurf y Optimist, así como triatlón, entre otros. A la par de estas emociones, se advierte el glamour y libertad de cada uno de los visitantes alrededor del estilo de color blanco o negro que a bien tengan lucir. “Cada año la participación se hace más nutrida y es una excusa para que los extranjeros no se pierdan el festival que es un ícono de la música electrónica y el cual se ha sabido sostener en el tiempo”, agrega el fundador.

Y qué decir de los invitados. En versiones pasadas se ha contado con la presencia de artistas como Dash Berlin, Paco Osuna, Chuchie, Paul Oakenfold, Víctor Calderón, New York y Martines Brothers. En la celebración especial de este 18 de agosto están confirmados: Neverdogs; Music On Residentes; Joesky, Maya Record New York, Nico Hamuy, Fronter, Carlos Montes, Mara, Sebastián Ledher, Teté, Koleto, Paula Garcés, Fasion Show, David Varela, Dj Hanuman, Andrés Acosta, Brown DJ, Viscaya, Miguel Pretell, Elektra, Angelo Arias y Sullian, entre otros.

Para el 19 de agosto: Robbie Rivera, Bruno Mendoza, Damian, Morxx, Los Sunministers, DJ Ninja, David Nova, Daniella Bifolco, Ángel Rodríguez, Tusso, Álex Hoing, JuanTrack, Maku, Anny Rendón, Stiven Kass, DJ Princess, Danilo Sandoval, Chris Da House y J2Ar, entre otros grandes del género.

El Black and White, desde sus comienzos, invita a alimentar el espíritu a través de la música, llevando al despertar de la consciencia y la creencia en la energía como un todo, donde la espiritualidad emerge como la base de la transformación del ser de adentro hacia afuera.

En el denominado Black Day, todos van de negro, en un singular juego con el estilo de los artistas internacionales exhibiendo su música techno; en el White Day, los que van de blanco representan el glamour, estilo ligero y liberal para disfrutar con los exponentes que fundamentan su música en el house, vocal y trance.

Entre tanto el Fashion show dejará al descubierto a las 40 mejores top models nacionales e internacionales desfilando durante los dos días muestras de diseños de connotados creadores de trajes de noche, fantasía y etiqueta. ¡¡¡Señores, la mesa o mejor, la música está servida!!! ¿Lo toman o lo dejan?

Para mayor información ingresa a la página web del festival.

