'Vibras' de J Balvin está entre los 10 mejores álbumes del año, según Time

En los últimos días la revista Time publicó un listado con los 10 mejores álbumes den lo que va del 2018, en la cual destacó la presencia de 'Vibras' de J Balvin, ya que es la única producción en español dentro del prestigioso top.

El colombiano celebró la distinción por medio de una imagen que compartió en su cuenta de Instagram, en la que se ve una captura de la revista Time, en donde se habla de la trascendencia que 'Vibras' y J Balvin tienen en la escena mundial.

"Primero, se trata de un álbum de reguetón; segundo, está en español de principio a fin; y por último, es un inteligente paquete bailable que explora varios ritmos originales de Latinoamérica", es lo que se comenta en Time.

Cabe resaltar que J Balvin es el tercer colombiano en entrar en este top, seguido de Juanes y Shakira, como lo menciona Time en su artículo. Tambíen destaca la colaboración que realiza el paisa con Willy William para su sencillo 'Mi gente', el cual "recibió la bendición" de Beyoncé con su remix, según la revista.

En la lista destacan los álbumes de The Weeknd con 'My Dear Melancholy', Camila Cabello con 'Camila' y Cardi B con 'Invasion of Privacy', entre otros.

