Viajes, diamantes, donaciones: esto tiene la ‘bolsa secreta’ que regalan en los premios Oscar

The Shape of Water del mexicano Guillermo del Toro se convirtió en la producción favorita con 13 nominaciones destacando Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Película, entre otros. Le siguen la producción de Christopher Nolan, Dunkirk con ocho postulaciones y Blade Runner 2049, Star Wars: Los últimos Jedi y Phantom Thread con siete cada una. Three Billboards, outside Ebbing, Missouri y Darkest Hour estarán presentes en seis categorías.

Lo que muy pocos ven en pantalla es que los nominados se llevan una bolsa con regalos que podrán disfrutar después de la ceremonia.

Viajes, donaciones, diamantes, entre otros objetos, hacen parte de los obsequios que se entregarán este año. Conócelos en este video.

Premios Óscar: Gal Gadot, Gina Rodríguez y Zendaya, presentadores confirmados