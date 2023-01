Ventino presenta su disco debut en donde muestran su evolución

Una de las girlbands más influyentes de Latinoamérica, presenta su primer disco inédito 'Ventino'.

De este álbum salieron grandes éxitos como 'Me equivoqué', 'Apaga y vámonos' y 'Si decides Baby', este último producido por ICON, que además estuvo 7 semanas consecutivas dentro del Top 5 del chart Pop de Radio en México y tuvo gran repercusión en países como España, Perú, Ecuador, México, Panamá entre otros. Este álbum es el cierre de un ciclo profesional de 2 años, tiempo que llevan junto a Sony Music, en el cual desarrollaron su madurez como artistas y como banda.

"Siempre Unidas, Siempre Amigas" es el lema de Natalia, Juliana, Makis, Camila y Olga, quienes lograron consolidar su amistad en una poderosa banda de pop que ha recorrido varios países entre ellos España, México, Estados Unidos, Ecuador, Perú y Colombia y llevándolas a grandes escenarios artísticos como el Lunario de CDMX con Sold Out y en Coca Cola Music Experience on the Beach en Málaga. Además, fueron invitadas por el embajador de Colombia en Estados Unidos a cantar en la Casa Blanca en Washington DC. En su gira por Colombia recorrieron Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá, en esta última ciudad con 3 exitosos Sold Out.

La fuerza de Ventino en redes sociales rebasa los 3.5 millones de seguidores en el mundo y más de 8.5 millones de streams a nivel global consolidando una gran audiencia en España, Argentina, Perú, México y Colombia.

Ventino se prepara para comenzar una nueva etapa más madura, renovada y consolidada, que a nivel musical las llevará a incursionar en el Pop Urbano, sin dejar a un lado las baladas que las caracterizan. Estarán acompañadas de grandes artistas del género urbano en algunas canciones y preparan su próxima gira mundial.

El próximo 9 de Septiembre estarán en concierto en el Chamorro Music Hall de Bogotá en un concierto que da inicio a esta nueva etapa, pues por primera vez tacarán con banda en vivo. Adicionalmente estarán el 25 de noviembre en el Plaza Condesa de Ciudad de México.

Ventino no para de conquistar al público con su magia y dulzura.

