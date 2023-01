The Weeknd, el nuevo rey del R&B, cumple 28 años

Un 16 de febrero de 1990, Canadá vio nacer a Abel Makkonen Tesfaye, único hijo de Makkonen y Samra Tesfaye, una pareja de emigrantes etíopes que llegaron a ese país para establecer una familia.

Años más tarde su padre dejó el hogar y, debido a las ocupaciones de su madre, Abel quedó a cargo de su abuela, quien le enseñó a hablar de manera fluida el amhárico, idioma de Etiopía.

A los 11 años empezó a fumar marihuana y tiempo después consumió drogas más fuertes. Asistió a varias escuelas, pero no se graduó de ninguna. Gracias a esta (mala) decisión, Abel dio con ‘The Weeknd’ como su nombre artístico luego de que él y un amigo dejaran la escuela un fin de semana y no regresaran.

En 2010 inició su carrera musical con temas como ‘What You Need’, ‘Loft Music’, y ‘The Morning’, que fue compartiendo en YouTube bajo su apodo. Estos llamaron la atención de reconocidos artistas como el rapero Drake.

Dos años más tarde, The Weeknd ya estaba presentándose en festivales como el Coachella y en 2012 firmó con la disquera Republic Records de manera conjunta con su propia marca XO, lanzando oficialmente su álbum ‘Trilogy’, del cual se desprende ‘House of Balloons’.

Así mismo, en el 2014 lanzó el tema ‘Earned it’, que se convirtió en el sencillo de la película ’50 Sombras de Grey’, con el que alcanzó el puesto número 3 en el Hot 100.

Fue en 2015 cuando empezó a ganarse el reconocimiento mundial con dos temas de su segundo álbum de estudio titulado ‘Beauty behind the madness’: ‘The Hills’ y ‘Cant’ feel my face’.

Ese mismo año The Weeknd se convirtió en el primer artista masculino en casi siete años, con dos canciones en el Hot 100 de Billboard en la misma semana, así como por tener el álbum con más reproducciones en streaming.

En septiembre de 2016 lanzó ‘Starboy’, álbum en el que aparece la increíble participación de Daft Punk con ‘I Feel It Coming’.

Pero esta no es la única colaboración magistral que el artista canadiense ha realizado. Ha participado junto a grandes de la música como Beyoncé, Kanye West, Lana del Rey, kendrick Lamar y Future.

En la actualidad hace parte del álbum oficial de la banda sonora de la película ‘Black Panther’ de Marvel, en la que se destacan las participaciones de artistas de color tal y como se refleja en la película con el primer superhéroe negro.

Una de sus mayores influencias, sin lugar a duda, fue Michael Jackson. Sus letras están marcadas por profundas emociones que van desde el sexo, las drogas y el dolor, manteniendo una figura enigmática en el mundo de la música actual.

A sus 28 años ha sido ganador de tres premios Grammy, ocho Billboard Music Awards, dos American Music Awards, nueve Juno Awards,​ y ha sido nominado a un Óscar a ‘Mejor Canción Original’.