Shakira se lleva el premio a Artista latino favorito en los American Music Awards

Los American Music Awards del 2017 estuvieron rodeados de por mensajes positivos por parte de los artistas. Bruno Mars fue el gran ganador de la noche, mientras que Shakira y Luis Fonsi se llevaron galardones, aunque estuvieron ausentes en la gala.

Ellos son los ganadores de esta edición.

Premio a la Trayectoria: Diana Ross.

Artista del año: Bruno Mars.

Artista nuevo del año: Niall Horan.

Colaboración del año: Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber, "Despacito".

Gira del año: Coldplay.

Video del año: Bruno Mars, "That's What I Like".

Artista masculino favorito de pop/rock: Bruno Mars.

Artista femenina favorita de pop/rock: Lady Gaga.

Dúo o grupo favorito de pop/rock: Imagine Dragons.

Álbum favorito de pop/rock: Bruno Mars, "24K Magic".

Canción favorita de pop/rock: Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber, "Despacito".

Artista masculino favorito de música country: Keith Urban.

Artista femenina favorita de música country: Carrie Underwood.

Dúo o grupo favorito de música country: Little Big Town.

Álbum favorito de música country: "Ripcord", Keith Urban.

Canción favorita de música country: "Blue Ain't Your Color", Keith Urban.

Artista favorito de rap/hip-hop: Drake.

Álbum favorito de rap/hip-hop: Kendrick Lamar, "DAMN".

Canción favorita de rap/hip-hop: DJ Khaled con Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper y Lil Wayne, "I'm the One".

Artista masculino favorito de soul/R&B: Bruno Mars.

Artista femenina favorita de soul/R&B: Beyonce.

Álbum favorito de soul/R&B: Bruno Mars, "24 Magic".

Canción favorita de soul/R&B: Bruno Mars, "That's What I Like".

Artista favorito de rock alternativo: Linkin Park.

Artista favorito adulto contemporáneo: Shawn Mendes.

Artista latino favorito: Shakira.

Artista favorito de música inspiradora contemporánea: Lauren Daigle.

Artista favorito de música dance electrónica: The Chainsmokers.

Banda sonora: "Moana".