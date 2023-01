Shakira retira de su gira el colgante con un símbolo utilizado por los nazis

Shakira ha retirado un colgante que utilizaba en su gira El Dorado World Tour y que algunos seguidores habían criticado porque es un símbolo similar a uno que habían usado las SS alemanas y han recuperado los neonazis, según informó hoy Live Nation.

La empresa promotora de la gira aclaró que el colgante está inspirado en imágenes precolombinas y el parecido con la imaginería nazi es involuntaria, según un comunicado.

Live Nation se disculpa "sinceramente por la similitud inadvertida" y aclara que el colgante se ha retirado definitivamente y no volverá a utilizarse en los conciertos de la cantante colombiana.

El collar es redondo y tiene dibujado un sol negro, formado por dos círculos concéntricos y doce rayos. EFE

some fans have expressed concern that the design bears an unintentional resemblance to Neo-Nazi imagery. We sincerely apologize for this inadvertent similarity and have permanently pulled the item from the tour collection. 2/ — Live Nation (@LiveNation) June 21, 2018

