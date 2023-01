¡Regresó el Festival Austin City Limits, la leyenda musical de Estados Unidos está de vuelta!

El festival Austin City Limits es el hijo rockstar del programa de televisión Austin City Limits (sí tienen el mismo nombre), un canal que tiene el récord de la transmisión de música de más larga duración en la historia de Estados Unidos y además el único que ha recibido la Medalla Presidencial de las Artes.

Nació en 2002 en Austin, Texas cuando a Charlie Jones y Charles Attal, fundadores de C3 Presents y los mismos de Lollapalooza, se les ocurrió que era hora de llevar el programa de televisión a la vida real y darle un poco de música “a ese pueblo aburrido”.

Convocaron a 67 bandas representativas del momento (Ryan Adams, Arc Angels, Joe Bonamassa, entre otros) y en tres meses armaron lo que hoy es el festival más legendario en la historia de Estados Unidos.

Para su creación Lollapalooza había dejado de existir temporalmente y Coachella no tenía el nivel musical necesario para igualarlo, por eso rápidamente fue referenciado como leyenda de la música, obvio ser hijos del show de tv les dio un empujón más grande.

Por la reputación que tiene el festival la marca ha logrado expandirse, en 2015 hicieron la primera presentación en Nueva Zelanda con el Auckland City Limits, en 2016 rompieron record de asistencia con más de 500 mil personas y este año van a lanzar el Sidney City Limits al parecer este mismo mes (octubre).

Por él han pasado todos los mitos de la música: LDC Soundsystem, Depeche Mode, Beck, The Eagles, entre otros.

Ahora se dieron el lujo de poner en tarima a Paul McCartney quien va a presentar por primera vez en vivo luego de su lanzamiento su último álbum Egypt Station, con el que después de 36 años volvió a ser número uno en ventas.

También estarán: Father John Misty, Gang of Youths y The National quienes no han dejado respirar al mundo desde el lanzamiento de su propio festival There's No Leaving New York en Queens. Pero esto no acaba aquí, Metallica va pisar el segundo día en ACL demostrando que siguen siendo tan explosivos y metaleros como siempre.

La apuesta hip hop del momento es Travis Scott y a larga fila que viene detrás se unen un estallido de sonidos y sensaciones que no van a dejar sentar a nadie: Arctic Monkeys, CHRVCHES, St. Vincent, Sylvan Esso, Father John Misty, Brandi Carlile, el poder latino de Residente, Camila Cabello, entre otros.

A través de este enlace, podrán seguir la transmisión en vivo.

