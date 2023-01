Queens of the Stone Age en Colombia: un show para la memoria y la reivindicación

Queens of the Stone Age regresó a Bogotá para presentar su nuevo disco 'Villains'. El grupo liderado por Josh Homme tuvo su segundo encuentro con el público colombiano la noche del 10 de marzo en el Palacio de Los Deportes de Bogotá.

La banda colombiana Los Makenzy, invitada nacional al concierto, cortó la cinta y le dio apertura a un show cargado de blues, rock y de la nostálgica, desgarradora e inconfundible voz de Nicolás Makenzy, exparticipante de A Otro Nivel. El grupo sacó toda su casta y se ganó con creces el respeto y los aplausos del público.

Publicidad

Cerca de las 9 de la noche aparecieron en tarima Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman y Jon Theodore y la fiesta comenzó.

"Hola que tal. Colombia que gran sueño", fue el mensaje con el que, después de interpretar las canciones 'If I Had a Tail' e 'In My Head', el cantante se presentó ante sus fans.

Seguidamente, la banda mostró todo el virtuosismo, la unidad y la armonía que los caracteriza en un show de 19 canciones que incluyó un repertorio de su nueva joya musical 'Villains' como 'The Way You Used to Do', 'Feet Don't Fail Me', 'Domesticated Animals', 'The Evil Has Landed', 'Villains of Circumstance' y de grandes clásicos que los catapultaron a la fama mundial como 'My God Is the Sun', 'A Song for the Dead', 'Make It Wit Chu' y la esperada 'No One Knows', entre otras.

Publicidad

Durante el show, Josh Homme dio muestras de agradecimiento a los asistentes y aprovechó para dar algunos consejos de vida como vivir el presente sin arrepentimientos. De hecho, fue un concierto en donde Homme se reivindicó con los fotógrafos, luego de su bochornosa escena en donde pateó a una reportera en el festival anual de la radio KROQ en Los Ángeles hace unos días. Su requerimiento en Bogotá fue ordenar a la organización para que dejaran a los profesionales de fotografía en el foso de prensa durante todo el show.

Publicidad

90 minutos duró la segunda cita entre Queens of the Stone Age y sus fans colombianos. Seguramente esta comunión y amistad se prolongará y más temprano que tarde los villanos de California regresarán a nuestro país para seguir deleitándonos con su magia.

Publicidad

Por: Diego Báez - Periodista.

Mira también:

La reacción del guitarrista de Queens of the Stone Age tras patear a una fotógrafa.