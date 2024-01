Nelson Camayo resalta el reconocimiento actoral que le dio Escobar, el patrón del mal

Nelson Camayo tiene una larga trayectoria en la televisión y el cine de Colombia, pues ha estado en producciones como Escobar, el patrón del mal , Laura: una vida extraordinaria, Las Esmeraldas, Siempre Bruja, Arelys Henao, aún queda mucho por cantar , entre otras.

El actor oriundo de Armenia se ha destacado por personificar diversos tipos de papeles, a los cuales les imprime un toque único y distintivo, sin importar si estos tienen cosas en común.

No obstante, el darle vida a Jorge en Escobar, el patrón del mal, marcó un antes y un después para él: "es una de las series que ha sido más agradecida conmigo porque he tenido bastante reconocimiento a nivel nacional, aunque sobre todo internacional".

Frente a esto, el actor nos cuenta lo que le ha ocurrido cuando sale del país: "por mi trabajo en teatro he tenido la oportunidad de viajar a Brasil, Francia, Alemania y España y en todos lados la gente me ha identificado por el personaje en Escobar, el patrón del mal".

A su vez, Nelson Camayo menciona lo que las personas le han comentado cuando se lo encuentran en la calle: "mucha gente me dice 'no, usted me hizo llorar' y otros me han dicho 'usted traicionó a Pablo'; lo que sí es que ha sido un papel muy agradecido y al cual le debo mucho, también"

¿Quién es Jorge en Escobar, el patrón del mal?

Jorge es uno de los trabajadores de Pablo Escobar, que aunque no hace parte de su círculo de seguridad, sí tiene una gran cercanía con el narcotraficante, dado que tiene que responderle a hombres como 'El Chili' o 'El Topo'. No obstante, el coronel Jiménez lo convierte en uno de sus infiltrados en el Cartel de Medellín y le da dinero a cambio de información sobre los maleantes.

Sus actitudes generan sospechas en sus colegas, motivo por el que después de torturarlo le hacen creer que confían en él y así asegurarse de que le dé datos falsos al policía, siendo esta su estrategia para darle de baja a uno de los principales agentes para combatir estos negocios ilícitos.

Sinopsis de Escobar, el patrón del mal

La producción recuerda los acontecimientos que dejaron en duelo a todo un país, cambiando para siempre la cultura e historia de Colombia y evidenciando problemáticas políticas, sociales y culturales que tres décadas después siguen presentes.

Esta historia es basada en el libro 'La parábola de Pablo', de Alonso Salazar, idea original y producción general de Juana Uribe y Camilo Cano, con libretos de Juan Camilo Ferrand, dirigida por Carlos Moreno y Laura Mora, bajo la producción de Diego Ramírez, tiene como objetivo recordarle a los colombianos el alto precio que ha pagado el país en su lucha contra las drogas y el costo social que ha dejado en los últimos 30 años.