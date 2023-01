¡Otro concierto para Colombia! La banda Korn regresa al país

Un nuevo concierto se anunció este miércoles para Colombia. Esta vez se trata de la banda norteamericana Korn, que regresa al país luego de seis años, pues en el 2010 se presentaron en el Coliseo Cubierto El Campín.

La agrupación, originaria de California, vendrá al país a presentar su más reciente producción titulada 'The Serenity of Suffering'. Su concierto se realizará el próximo 17 de abril en la carpa de eventos de Corferias y las boletas se conseguirán desde 180 mil pesos.

Korn se suma a los anuncios realizados el pasado martes, cuando se supo que también vuelve Justin Bieber a Colombia y que tendremos la primera presentación de la banda Papa Roach. Así, Colombia se consolida como una plaza tradicional para grandes conciertos.

La agrupación, liderada por Jonathan Davis, se fundó en 1993 y ayudó a consolidar el movimiento nu metal y de aumentar la popularidad de un sonido que fusionaba el rock duro con el rap. Entre sus canciones más recordadas se encuentran 'Freak on a leash, Falling Away From Me, Twisted transistor, entre otras.