La emoción electrizante de Black Pumas ahora en tu plataforma de música favorita

¡No hay mejor público para cantar música en inglés que en Bogotá! Eric Burton y Adrian Quesada, los integrantes de Black Pumas, una de las bandas más interesantes de los últimos años, gracias a una propuesta que mezcla sonidos del rock, blues, funk y hasta hip hop. Nacida en Austin Texas, ¿sabías que esta agrupación ha sido nominada en 2 oportunidades al Grammy? Además de haber consolidado base de fans, ahora son parte de Amazon Music , la plataforma digital en donde puedes disfrutar lo mejor de la música.

El dúo artístico recientemente debutó en la ciudad capitalina, y aunque Eric y Adrian tenían diferentes estilos: el primero como músico callejero, y el segundo como parte de la banda 'Grupo Fantasma', lograron una buena química y la unión dio sus frutos. Canciones como 'Colors' o 'Know You Better' fueron éxito rotundo ya son verdaderos himnos, y los bogotanos tuvieron la oportunidad de cantarlas a todo pulmón en un escenario que se considera insuperable hasta ahora.

Asimismo, cabe resaltar que tanto los usuarios locales como alrededor del mundo, pueden revivir su presentanción en vivo a través de Amazon Music , en donde se juntan las mejores de sus sencillos al compás de sus fanáticos.

No obstante, Black Pumas estaba prevista para presentarse en Bogotá en 2020, pero a causa de la pandemia, su show se pospuso hasta 2022. Solo hasta hace poco conocimos la propuesta del grupo en vivo: sonidos electrizantes y la voz contundente y emotiva de Burton son una mezcla cautivadora que hace de la agrupación una de esas bandas que hay que ver en concierto al menos una vez en la vida.

Tras dos años sin poder salir de casa a tocar el álbum que les cambió la vida, los Black Pumas por fin pudieron tomar sus instrumentos y subir a dar lo mejor de sí en sus presentaciones en vivo: “Estamos muy emocionados. Hace unos años que salió el disco, pero cada vez que vamos de gira tratamos de cambiarle un poquito los arreglos. Todo va a ser un poco nuevo y esperamos tocar canciones nuevas para el público. Cada día es una aventura y algo nuevo”, dice el guitarrista Quesada desde su camerino en la primera de las dos fechas que tocaron los Pumas en Bogotá.

