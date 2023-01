¿Justin Timberlake o Drake? Mira cuál se quedó con el codiciado título de 'la canción del verano'

La revista Billboard publicó recientemente su tradicional listado de las canciones más exitosas del verano, una época muy importante en Estados Unidos porque significa fiesta y vacaciones, por lo que las discotecas y bares se llenan.

El gran ganador fue el artista de R&B Drake. El canadiense triunfó con su éxito 'One Dance', el cual estuvo varias semanas en el número uno de las listas de todo el mundo. Lo siguió de cerca la estrella pop Justin Timberlake, quien este año reapareció con una pegajosa canción llamada 'Can't stop the feeling'.

Drake ha tenido un gran año en cuanto a música se refiere, pues su más reciente álbum también es uno de los más vendidos. Además, está acaparando la atención del mundo por su posible relación senimental con Rihanna.

Este es el listado de las 10 canciones del verano de la Revista Billboard.

1) Drake - One Dance

2) Justin Timberlake - Can’t Stop the Feeling

3) The Chainsmokers’ con Daya - Don’t Let Me Down

4) Sia - Cheap Thrills (Versión con Sean Paul)

5) Calvin Harris’ con Rihanna - This Is What You Came For

6) Desiigner - Panda

7) Rihanna - Needed Me

8) Twenty One Pilots - Ride

9) Fifth Harmony - Work From Home

10) Adele - Send My Love (To Your New Lover).