Inspire Talks llegó para transformar a los nuevos emprendedores colombianos

Los Inspire Talks reunieron en su segunda versión a 12 speakers para promover la cultura del emprendimiento en las nuevas generaciones colombianas.

Marcelo Liberini, vicepresidente digital de Caracol Televisión e Ignacio Gaitán, decano ejecutivo de PRIME Business School, estuvieron dentro del grupo de empresarios que inspiraron con sus historias de perseverancia y creatividad a todas las personas que quieren hacer parte del mundo del emprendimiento.

Para la realización de este evento, Endeavor Colombia contó con aliados estratégicos como la Universidad Sergio Arboleda, INNpulsa, Caracol Next e Invest in Bogotá así como con el apoyo de Think and Talk y Eventtia.

Los speakers que asistieron al evento fueron: Diego Ramírez, co-fundador de Dynamo, Lilian Simbaqueba, fundadora de Lisim, Juan Felipe Arbeláez, co-fundador de Vive Agro, Juan José Mesa, fundador de Glüky, Carlos Londoño, fundador de On Vacation, Mauricio Hoyos, co-fundador de Puntored, Juan Sebastián Correa, co-fundador de Agrofuturo, Sebastián Obregón, co-fundador de En medio, Omar Inzenga, co-fundador de Comparamejor y Maria del Mar Pizarro, fundadora de Biogar.