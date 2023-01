Héctor ‘El Father’ presenta su película biográfica ‘Conocerás la Verdad’

El exreguetonero puertorriqueño Héctor "El Father", ahora pastor evangélico, estrena su película "Conocerás la Verdad", que recorre desde su niñez hasta convertirse en un artista millonario, pero los resultados de esa vida no le complacieron en algunas ocasiones y le llevaron a intentar quitarse la vida.

En entrevista con Efe, Héctor Delgado, nombre verdadero de quien dice que fue uno de los hombres "más poderosos" de Puerto Rico, resalta que en el filme presenta momentos difíciles, como cuando se quiso suicidar o cuando sobrevivió a un tiroteo fuera de una gasolinera lo que le llevó a cambiar su vida, dejando la música y seguir a Cristo.

"La película tiene tantos mensajes, como el porqué lo dejé todo, el porqué todavía me sigo negando al mundo, el porqué intenté suicidarme, el porqué mi matrimonio estaba destrozado. Todo el mundo chocará con una verdad, pero no saben cuándo contarla", explicó Delgado, de 39 años.

La película, dirigida por Joel Antonio Colón, reúne en 90 minutos de duración los episodios de luz y de oscuridad del entonces cantante.

La personificación de Delgado de pequeño la interpreta Steven Vázquez, mientras que Delgado recreó aquellos momentos de gloria en la música.

En la cinta también participan artistas como Daddy Yankee, Wisin, Yomo y D.OZi, entre otros.

Delgado fue uno los integrantes de la llamada "vieja escuela" del reguetón, al participar junto a su entonces compañero de dúo, Tito "El Bambino", en producciones como "No Fear 1", "The Legend" y "DJ Goldy 3 - The Melody".

El dúo, a su vez, lanzó varios discos en conjunto, como "Violencia Musical", "Nuevo Milenio", "Lo de antes", "A la reconquista", "La Historia Live" y "Season Finale", hasta que ambos artistas decidieron tomar sus carreras en solitario.

A pesar de la división, ambos reguetoneros publicaron varias producciones por su cuenta, siendo las de Delgado algunas de las más aceptadas entre el público urbano por su contenido callejero y hasta en las que mencionaba al ahora convicto federal Ángel Ayala Vázquez, mejor conocido como "Angelo Millones" o "Búster".

Delgado, además, era bien conocido porque en sus presentaciones lanzaba miles de dólares al público y llegaba a lugares públicos o espectáculos con un grupo de jóvenes de diversos residenciales públicos (viviendas de protección oficial) que se hacía llamar "El combo de 70".

Tras ser protagonista de un tiroteo en una gasolinera del municipio de Aguada (noroeste), dejó de ganarse al menos 200.000 dólares por presentación y ser "devoto de Jesús".

"La decisión de dejarlo todo fue calculada y analizada con todo lo que estaba pasando en mi vida: la depresión, el suicidio y el divorcio", ahondó "El Father" sobre aquellos momentos, que incluyeron un intento de quitarse de la vida con una pistola, lanzarse de un edificio y ahorcarse.

La decisión de retirarse de la música, no obstante, no fue tan fácil, pues según Delgado, éste tuvo que cancelar contratos de presentaciones, vendió al menos seis propiedades, así como vehículos de lujos y prendas.

"Satanás me hizo creer y ver que en mi persona había mucho poder, pero cuando llegaba a mi casa y ponía mi cabeza sobre mi cama, me hacía ver que no tenía ningún poder", detalló.

"A pesar de que lo tenía todo, yo sentía un vacío en mi corazón. No podía describir ese vacío cuando me daban un premio y después me iba a llorar. Fui dejando atrás una vida llena de opulencia y de dinero, y decidí seguir a Cristo", indicó Delgado, quien admitió que aún recibe ofertas de alrededor un millón de dólares para presentarse en concierto, pero las rechaza.

Por: EFE