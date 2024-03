Entramos al celular de Ángela Aguilar: Estas son sus fotos sin publicar y los contactos de WhatsApp

Ángela Aguilar proviene de una dinastía de grandes exponentes mexicanos como lo son Pepe y Antonio Aguilar; sin embargo, su compromiso tanto con la música como con su público la han convertido en una de las artistas con mayor proyección dentro de la industria. La joven de 20 años se encuentra promocionando su tema ‘Bolero’ que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

¿Ángela Aguilar esconde algo en su celular?

La intérprete de ‘Qué agonía’ y ‘Tu sangre en mi cuerpo’ mostró su teléfono ante las cámaras de Caracoltv.com y expuso las principales aplicaciones que utiliza. La primera de ellas es su bloc de notas, en donde constantemente escribe las ideas que se le vienen a la mente y que quiere materializar.

Pese a que está de lanzamiento, Aguilar ya piensa en su siguiente proyecto que se escucha de la siguiente manera: “Qué hay de ti, no sé desde tu partida, dime que no eres feliz, que te hago falta en tu vida”, expresó.

Una de sus herramientas más preciadas es la galería, por lo que aprovechó el espacio para revelar tres fotografías que no ha compartido en redes sociales, pero que tuvo la intención de mostrar ante sus más de 9 millones de seguidores.

Ángela, posteriormente, se remitió a su WhatsApp y admitió que no tiene a ningún contacto guardado con un nombre cariñoso, dado que debe ser muy cautelosa con la protección de sus datos en caso de que la lleguen a robar.

“Es que aparte a todos los tengo como en nombres código, por si me roban el teléfono que no vaya a pasar nada. Pobrecitos mis amigos que les roben el número o algo así. ¿A mí papá sabes cómo le pongo? Papá Aguilar. O sea, si alguien se mete, más fácil imposible”, dijo en medio del encuentro.

Por último, explicó que, aunque recibe muchos mensajes por parte de sus familiares y conocidos, se considera muy mala a la hora de responderlos, pues se concentra en otro tipo de actividades y borra por completo de su memoria que está sosteniendo una conversación con una persona allegada.