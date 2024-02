¿Belinda destrozó a Christian Nodal con 'Cactus'? Estas son las frases más destacadas de la tiradera

En la noche del 31 de enero, Belinda lanzó en su canal de YouTube su tan esperada canción ‘Cactus’, que desde días atrás se sospechaba que era una tiradera para su expareja sentimental Christian Nodal , quien ahora se encuentra disfrutando de su paternidad junto a Cazzu .

Con tan solo unas horas de publicado, el tema musical recoge casi un millón y medio de vistas y múltiples mensajes de felicitaciones por haber regresado recargada a la escena artística y con un proyecto que refleja que al igual de Shakira y Karol G , ella también pude valerse del despecho para ser más exitosa y “sanar”.

Las indirectas de Belinda hacia Christian Nodal

En la canción que dura poco más de cuatro minutos, la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ hace alusión a su exprometido no solo por la apuesta visual, ya que usa sombreros, la famosa cabra que representa al mexicano y hasta expone el tatuaje que él se hizo en su nombre; sino también por la propuesta musical, ya que lanza algunas pullas que dejaron sorprendidos a sus fanáticos.

En la letra se destacan momentos de su noviazgo como la pedida de mano del intérprete de ‘De los besos que te di’ en 2021, pues lo calificó como: “una piedra que no fue real, un compromiso para aparentar”.

Asimismo, se refirió a cuando terminaron su relación, debido a que, aunque la prensa internacional la interrogó mucho al respecto, ella prefirió evadir el tema para evitar malentendidos: “yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”.

No obstante, una de las frases más memorables es en la que aborda el tema de la figura que se realizó Nodal en el pecho como muestra de su amor: “De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros”.

Diferentes admiradores han reaccionado con furor ante el estreno. Mientras unos aseguran que es tarde para tocar el tema, otros han desatacado la composición.

“Y al final, todo sana”, “, “Ganando como siempre, la única canción del tipo corridos que me ha gustado. Me encanta”, “¡La amé! Si otras cantantes pueden expresar por medio de arte, ¿por qué ella no? Dale con todo Belinda”, “Quedé sin palabras, aplausos. Argentina te ama”, son algunos de los mensajes que han dejado los usuarios.