A la madre de Taylor Swift le diagnostican cáncer cerebral

A inicios de 2020, la popular cantante estadounidense Taylor Swift expresó que su madre Andrea había recaído del cáncer. Sin embargo, tanto la cantante como su progenitora no habían querido brindar detalles de este lamentable hecho.

Swift fue entrevistada por la revista Variety y allí detalló que le habían descubierto un tumor cerebral desconocido mientras le realizaban quimioterapia a su madre:

"Le detectaron un tumor en el cerebro mientras estaba en tratamiento. Y los síntomas que alguien experimenta cuando tiene un tumor cerebral son muy diferentes, no se parecen a nada con lo que hayamos lidiado antes, así que han sido unos tiempos muy difíciles para mi familia", afirmó.

Debido a esta dolorosa noticia familiar, la cantante decidió no realizar giras mundiales de su álbum ‘Lover’ para estar pendiente de su madre.

"Todo el mundo quiere a su madre, claro, es una figura muy importante para cualquiera. Pero en mi caso, es además mi guía. Casi siempre que tengo que tomar una decisión, hablo con ella antes", dijo dolida en la entrevista.

Cabe señar que ese ha sido uno de los grandes temores de Taylor Swift, quien le compuso a Andrea la canción: "Soon You"ll Get Better", cuya letra dice:

“Te sentirás mejor pronto / Porque tienes que hacerlo / Y odio volver todo esto algo sobre mí /Pero, ¿con quién se supone que hablaría? / ¿Qué se supone que haría si no estás tú?”, dice la letra de la emotiva canción que le compuso a su madre.

