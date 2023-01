MDO regresa a Colombia para cantar sus grandes éxitos

MDO uno de los grupos de pop más importantes de los años 90 regresa para cantar todos los éxitos de su carrera musical.

Durante dos horas sus integrantes Abel Talmantez, Alexis Grullón, Ashley Ruíz, Didier Hernández y Pablo Portillo realizarán un espectáculo en donde interpretarán canciones como 'No puedo olvidarme de ti', 'Dame un poco más', 'Te quise olvidar', 'Sin ti', 'Me huele a soledad' y parte del repertorio que hizo parte de la última etapa de Menudo: 'Búscame', 'Lo que juramos', 'Me sigue pareciendo frío', 'Yo quiero bailar reggae'¸ entre otras.

Publicidad

Luego de finalizar una exitosa gira en México con los 90s Pop Tour en donde compartieron escenario junto a Fey, OV7, Caló, Beto Cuevas, The Sacados y Litzy, MDO se prepara para celebrar sus 20 años de carrera musical con el Tour 2018 MDO el cual se presentará en Panamá, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Costa Rica.

MDO llegará a Bogotá el próximo sábado 18 de agosto para presentarse en un concierto íntimo para sus fans en Don Diego (Calle 81 #. 12-70) Zona T. Como sorpresa el grupo adaptará uno de sus grandes éxitos en versión ranchera junto al mariachi del lugar.

Publicidad



"Estamos muy emocionados de regresar a Colombia, este ha sido uno de los países que más satisfacciones le ha dado a nuestra carrera. Nuestras fans siempre han estado pendientes de nuestra evolución y queremos estar ahí para ellas. Este va a ser un show muy especial y totalmente renovado, muy posiblemente esta noche interpretaremos lo nuevo de MDO señalan sus integrantes".

Las entradas ya se encuentran a la venta acá .

Publicidad

Publicidad

.