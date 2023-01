Luis Miguel en Colombia: recomendaciones para el concierto

En el marco de su gira ¡México Por Siempre!, el cantante mexicano, ícono y uno de los artistas más exitosos en la historia de Latino América, Luis Miguel, se presentará en Colombia el próximo sábado 16 de marzo en el Estadio El Campín de Bogotá.

Estas son algunas de las recomendaciones para el concierto:

El evento para mayores de edad en el Estadio El Campín de Bogotá iniciará a las 8:30 p.m.

PUNTOS DE ACCESO TERCER ANILLO

Ingreso 1 (Entre parqueadero norte del Estadio y Campincito): Localidad Cancha Preferencial

Ingreso 4 (Transversal 28 con calle 53B): Localidad Platino y Platino Central

Ingreso 3 (Carrera 30 con calle 53B): Localidad Platino y Platino Central

Ingreso 2(Carrera 30 frente a centro de incorporación): Localidad Norte y Occidental

Ingreso 5 (Calle 57 con transversal 28): Localidad Oriental y Oriental Norte

PUERTAS DE ACCESO A CADA LOCALIDAD

Platino Central: Puertas 23 y 24

Platino Oriental: Puertas 23 A, 23 y 24

Platino Occidental: Ingreso puerta jugadores Cra 30.

Localidades de oriental: Puertas 15,16, M17, M20, 21 y 22

Localidades de oriental Norte: 13 y 14

Localidades de occidental: Puertas 1 a 6

Localidades de norte: Puertas 7 a 10

Cancha Preferencial: Por la puerta de Maratón Norte.

Ingreso de personas con movilidad reducida

Podrán entrar por el ingreso 5 ubicado por la transversal 28 con 57 (Restaurante Las Acacias).

Para las localidades de gradería (Occidental baja, Occidental alta, Oriental baja, Oriental alta, norte alta y norte baja), podrán entrar por el ingreso 3 ubicado en la carrera 30 con 53 B (Esquina de la estación de servicio ESSO)

Para las localidades de Platino oriental, platino occidental y cancha preferencial, podrán entrar por el ingreso 5 ubicado en la transversal 28 con 57 (Restaurante de las Acacias)

Todos deben ingresar con boleta del evento, tanto la persona con discapacidad como su (1) acompañante.

TRANSPORTE

Cierres viales

Desde las 18:00 horas del 15 de marzo 2019 hasta las 6:00 del 17 de marzo 2019 en el siguiente tramo:

Cierre total de las dos calzadas de la Calle 53B bis entre la carrera 28 y la AV NQS, incluidos andenes norte y sur.

Cierre total de la calle 57 A entre la AV NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la Diagonal 61 C, incluidos andenes de los dos costados.

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la calle 57, incluido el andén del costado occidental. El andén del costado oriental no se verá afectado.

Cierre parcial del andén de la AV NQS entre Calle 53 B y Calle 57 A.

Se recomienda el uso de transporte público.

Transmilenio – SITP y Troncal

Las estaciones más cercanas están ubicadas sobre la carrera 30: Campin U. Antonio Nariño (costado sur del estadio), Movistar Arena (costado norte del estadio). El servicio de Transmilenio finalizará su operación a las 23:00 horas.

PUNTO DE ENCUENTRO SALIDA DEL CONCIERTO

Si has acordado con familiares o amigos que te recojan finalizando el concierto, recomendamos que este punto sea cercano a la bahía de parqueo costado norte del estadio (Diagonal 61C).

Alimentos y bebidas

En el evento usted encontrará puntos de comida y bebidas. De igual forma personal debidamente identificado recorrerá las localidades para llevar este servicio. No olvide disponer de efectivo, no hay cajeros automáticos; algunos puntos recibirán tarjetas, pero está sujeto a la disponibilidad de red con que se cuente en ese momento.

Para las localidades en graderías estarán ubicados en las zonas de comidas habituales del estadio las cuales estarán señalizadas. Para la localidad platino oriental se contará con una zona en la parte baja de gradería del estadio. Para platino occidental se contará con puntos en la parte baja hacia el costado occidental del estadio. Para cancha general se ubicarán zonas en la parte baja al costado norte del estadio.

Podrá comprar bebidas alcohólicas bajo la política de consumo responsable, 2 cervezas o 1 margarita por persona.

Media hora antes de terminar el show se suspende la venta de bebidas alcohólicas.

Por disposición de las autoridades pertinentes no se permite salir con bebidas alcohólicas del estadio.

Puntos de venta de Merchandising

En todas las localidades encontrará puntos de venta de merchandising oficial del Artista. En estos puntos reciben tarjetas sujeto a disponibilidad de red.

Restricciones

Edad mínima: 18 años para todas las localidades.

No se permitirá el ingreso de comidas y bebidas al estadio.

No se permitirá ocupar silletería que no corresponda a la indicada en su boleta.

No está permitido pararse en las sillas.

No es permitido el reingreso al Estadio. Después de verificada y cortada la boleta no es posible salir y volver a ingresar.

No está permitido el ingreso de bancos ni sillas portátiles.

No es permitido acampar en inmediaciones del estadio, ni ingresar casas de campaña.

No está permitido el ingreso de latas ni envases de vidrio.

No está permitido el ingreso de armas, elementos corto punzantes o cualquier objeto que al ser arrojado o manipulado pueda perjudicar la seguridad de los asistentes. Si le es retenido algún elemento o no permitido su ingreso recuerde que no seremos responsables de su cuidado y/o custodia.

No está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas ni sustancias psicoactivas, ni de personas bajo su efecto.

Tenga en cuenta que no está permitido fumar.

No se permite el acceso al lugar de cámaras filmadoras o de fotografía profesionales (con lente removible).

Las boletas falsas serán retenidas y destruidas por los controles del evento y no se permitirá el ingreso del portador sin importar el lugar donde se haya adquirido.

Recomendaciones generales

Tener en cuenta que, como asistente al concierto, puede ser grabado o fotografiado como parte del registro de la experiencia en el concierto e interacción con las marcas participantes y acepta su uso y divulgación en los diferentes medios de comunicación y redes sociales.

Asista con ropa y zapatos cómodos de acuerdo a las condiciones climáticas de la ciudad, para ese día el pronóstico del clima es día nublado y con alta probabilidad de lluvia. No lleve paraguas o sombrilla, recomendamos el uso de impermeable.

Recuerde llegar al lugar con tiempo suficiente para poder ingresar sin inconvenientes.

Si asiste con adultos mayores o personas en discapacidad solicite apoyo al personal de la organización (911), no hay entradas preferenciales.

Por recomendación de las autoridades, no está permitido el ingreso a mujeres en visible estado de embarazo.

Establezca previamente un punto de encuentro con las personas que lo acompañan.

En caso de extraviarse acuda a un punto de encuentro solicite apoyo a un logístico identificado o policía.

Siga en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y acomodación.

El personal de logística está debidamente uniformado e identificado. NO entregue sus boletas a ninguna otra persona. Si tiene alguna duda acuda al personal de logística o seguridad.

En caso de emergencia siga las recomendaciones del personal logístico conservando la calma.

