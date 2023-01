'Los Inquilinos', una interpretación moderna del género del terror gótico

¿Cuál es la trama de la historia?

La historia tiene lugar en Irlanda en 1920. Los mellizos Rachel y Edward deben seguir las tres reglas de "Los inquilinos", entidades misteriosas que se adueñan de su hogar por las noches: acostarse antes de la medianoche, no dejar que un desconocido entre a la casa y nunca separarse. Si no las siguen, pagarán las consecuencias. Sin embargo, Rachel ya no quiere seguir viviendo así. Enamorada de Sean, un joven veterano de la Primera Guerra Mundial que vive en la aldea más cercana, se vuelve escéptica y comienza a rebelarse contra sus captores. Pero su hermano y Los inquilinos no la dejarán ir tan fácilmente.

Esta cinta de terror gótico fue grabada en Loftus Hall, considerada la casa más embrujada de Irlanda. Nunca habiendo permitido una grabación en la infame mansión, el dueño, Aidan Quigley, sintió que el guión representaba perfectamente el ambiente de la casa. El director, Brian O'Malley, la califica como el espacio más espectacular en el que ha grabado una película. La mansión se convirtió así en el lugar perfecto donde situar esta historia de suspenso. Con un ambiente completamente inmersivo, esta producción es una perspectiva fresca sobre el género del terror gótico y, en este sentido, sigue los pasos de películas como Drácula de Bram Stoker (1992), Los otros (2001), y La dama de negro(2012). Sus logros visuales le merecieron el premio IFTA (el más importante del cine irlandés) a Mejores Efectos Visuales.

Además ha recibido importantes críticas de medios especializados:

Ominoso y misterioso más que tradicionalmente aterrador, esto es cine atmosférico, minuciosamente afinado. -The Hollywood Reporter Como un aire fresco de atmósfera barroca, esta película es una belleza fragante. Es un encantamiento visual, lúgubre y a la vez lustroso, que te hechiza al mirarlo.-Variety

La cinta fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, es protagonizada por David Bradley (Harry Potter, Game of Thrones), Eugene Simon (Game of Thrones), Moe Dunford (Vikings), Charlotte Vega (Asesino: misión venganza) y Bill Milner (X-Men: primera generación, El hijo de Rambow).

