Llega ‘Silencio Jazz Club’ con Gregory Porter, dos veces ganador del premio Grammy

Caracol Televisión, TigoUne y 10Music, tres marcas líderes del entretenimiento en Colombia, presentan la primera edición de ‘Silencio Jazz Club’, espacio exclusivo, efímero e itinerante diseñado para envolver al espectador de una manera gradual y sugestiva, en un lugar ficcional unido por la música, performance, experiencia gastronómica, licores premium y una gran puesta en escena.

Esta primera edición de contará con la presentación del cantante Gregory Porter, dos veces ganador del premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Vocal con sus discos ‘Liquid Spirit’ en 2014 y ‘Take me to the Alley’ en 2017. El artista estadounidense mostrará todos los colores del jazz en una exaltación al soul y a los dorados años 20.

Laura Villegas, reconocida directora de arte y experiencias de gran formato, será la encargada de crear un viaje de época, evocando el encanto de los grandes clubes de jazz del siglo pasado.

Los asistentes a ‘Silencio Jazz Club’ podrán descubrir todo lo que este universo musical esconde, en una atmósfera de sofisticación donde las indulgencias están permitidas. Es por esto que la experiencia incluirá una carta de licores premium y la oferta gastronómica de Juan Felipe Camacho, chef propietario del restaurante Donjuán en Cartagena y Alejandro Fonseca del centro gastronómico La Guardia.

‘Silencio Jazz Club’ es un espacio que llega al circuito cultural de nuestro país gracias a la alianza que para 2017 se realiza entre Caracol Televisión, TigoUne y 10Music, quienes unen su esfuerzo y trayectoria en la producción y realización de eventos musicales en una novedosa plataforma que redefine el modelo de entretenimiento en vivo.

El evento cuenta con el apoyo de W Radio como emisora oficial y el periódico El Espectador como medio oficial. Estos medios realizarán diferentes actividades en beneficio de sus oyentes y lectores.

Las boletas estarán a la venta a través de la plataforma de Primera Fila y en todos los teatros de Cine Colombia del país.

Fechas:

Bogotá- 4 de octubre en Chamorro Entertainment City Hall

Medellín- 5 de octubre en Chamorro Entertainment City Hall