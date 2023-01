La polémica que llevó a los Premios Grammy a ampliar su lista de nominados

Los Grammys extenderán el número de nominados en las principales categorías para los prestigiosos premios de la música, en una iniciativa para enfrentar las críticas por el escaso número de mujeres y representantes de minorías entre las ganadoras.

En uno de los mayores cambios realizados en los Grammys en años, la Recording Academy, entidad que administra los premios, anunció en una carta a sus miembros que el año próximo se ampliará el número de nominados de cinco a ocho en las cuatro principales categorías.

Los premios son por Álbum del Año, Grabación del Año, que premia un tema, Canción del Año, que reconoce la mejor letra, y Mejor artista joven.

La gala de 2019 de los Grammys se celebrará en el Staples Center de Los Angeles al comienzo del año, aunque no se ha fijado todavía la fecha.

La protesta

Lorde, Pink, Charlie XCX y Katy Perry fueron algunas de las artistas que respondieron a la polémica desatada tras los Grammy, sobre la presencia de las mujeres en la industria de la música.

La mayoría de los gramófonos entregados en la pasada edición fueron a dar a manos de hombres. Bruno Mars fue el gran ganador al llevarse los de mejor canción por "That's What I Like" y mejor álbum y mejor grabación por "24K Magic".

Katy Perry afirmó: "Todos tenemos la responsabilidad de terminar con esta absurda falta de igualdad por todas partes".

