La importancia de generar ambientes laborales felices, según experto

En la actualidad, el ambiente laborar se ha vuelto más que indispensable para el rendimiento de los empleados y en general el éxito de cualquier empresa, es por esto que varios expertos se ha empeñado en analizar este factor que se ha convertido en todo un reto para este sector, como lo es el caso de Marvio Portela, Vicepresidente de SAS para América Latina, quien con más de 20 años de experiencia en la industria de TI, habla acerca de la importancia de generar ambientes laborales felices en su más reciente columna “Primero sea amable, luego tenga la razón”.

En el texto se analiza qué es más importante en los entornos laborales, si ¿tener la razón o ser feliz? Y según Portela, aunque no son conceptos contradictorios, se puede tener la razón y ser feliz al tiempo, no obstante, en los ambientes laborales el hecho de “querer tener la razón” puede traer consecuencias como roces o enfrentamientos.

Publicidad

“(…) Puede asociarse con roces, enfrentamientos o debates que pueden terminar dándonos la satisfacción de estar en lo cierto, pero que no necesariamente son un aporte para nuestra felicidad ni la de los colaboradores con los que trabajamos”, señala Portela

Es claro que las empresas se han vuelto vez más conscientes de la importancia de los ambientes laborales felices, pues según señala Portela “esta condición no solamente es un incentivo para los trabajadores, sino que representa un aporte directo a su éxito”.

“La felicidad, además, es contagiosa, de manera que los empleados felices irradian ese sentimiento a otras personas que están a su alrededor, generando un clima laboral óptimo para enfrentar los retos de cada día en un ambiente positivo”, expresa Portela.

Según señala el experto en su columna, para funcionar bien, “necesitamos estar menos obsesionados con nuestras propias certezas y entender que el hecho de no tener siempre la razón no significa un fracaso”, lo anterior citando la popular frase atribuida a Thomas Alva Edison tras los intentos fallidos para lograr un invento exitoso: “No fracasé 999 veces; solamente descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla”.

Publicidad

Portela finaliza haciendo énfasis en que “Ser amable es un rasgo humano básico”, destacando que “las personas agradables crean una mejor vida para sí mismas, son capaces de hacer que otras personas se sientan bien.