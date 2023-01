La banda colombiana The Black Cat Bone abrirá el concierto de Zakk Sabbath en Bogotá

La banda nacional invitada a ser el acto de apertura de Zakk Sabbath en Bogotá será The Black Cat Bone, banda de rock capitalina formada en el año 2001 y que cuenta con dos trabajos discográficos: 'The Black Cat Bone' (2005) y 'Koma' (2010).

Para su presentación en este concierto especial, la banda contará con una nómina de lujo: Mauricio Leguízamo en la voz y guitarra, Luis Fernando García en el bajo, Andrés Garzón en la batería y como guitarrista invitado Patricio Stiglich.

En el momento en que Black Sabbath pone fin a su carrera, Zakk Wylde decide conformar una banda de estrellas que busca inmortalizar el importante legado de los padres y pioneros del heavy metal con su proyecto: Zakk Sabbath.

Parecería que Zakk Sabbath es tan solo una banda tributo, pero no lo es; Zakk Wylde, guitarrista de Ozzy Osbourne y líder de Black Label Society, junto a el baterista Joey Castillo (Danzig, Queen of the Stone Age) y Blasko (Rob Zombie, Ozzy) conforman el trío explosivo que le da vida a este proyecto.

Quién más idóneo para realizar un homenaje que Zakk Wylde, compañero inseparable de Ozzy Osbourne y con un declarado amor por la banda directamente responsable de la evolución de lo que conocemos hoy del rock y el metal pesado.

Dentro del repertorio, viviremos la interpretación a cargo de Zakk Sabbath de temas como 'Black Sabbath', 'War Pigs', 'Iron Man' entre otros fuertes temas que marcaron un antes y un después en el universo del rock.

El encuentro con la oscuridad de Zakk Sabbath será el 21 de noviembre en el Auditorio Mayor CUN. Para mayor información sobre la boletería consulta el Facebook oficial del evento y para comprar tus entradas ingresa a Tu Boleta .