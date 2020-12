Julián Madrid ‘Piroberta’ recuerda cuando recibió amenazas por un chiste sobre el América de Cali

“Yo no me volví hincha del América de Cali , yo nací siendo americano”, dice con orgullo Julián Madrid, más conocido como 'Piroberta ' por su personaje en Sábados Felices , cuando le preguntan desde hace cuántos años es seguidor fiel del equipo. Su amor por ‘La Mechita’ lo ha hecho viajar por todo el país y estar ahí en las buenas y en las malas. Ha vivido experiencias inolvidables y a la vez ratos amargos, como recibir amenazas por “cumplir órdenes” y hacer un chiste al aire en el programa sobre el descenso del equipo.

Un hincha fiel en la A y la B

Desde muy pequeño su papá lo llevaba al estadio y como gran recuerdo hoy en día conserva cientos de boletas de diferentes partidos, finales, triunfos y derrotas. Dentro de su colección guarda reliquias del año 1979 cuando el América de Cali fue campeón, el día que ganó su octava estrella y entradas de su ascenso y descenso.

Julián siempre lleva la camiseta bien puesta, sin importar si ganan o pierden.

“El descenso es algo que no voy a olvidar, pero cuando regresó América , ese partido contra Quindío, es algo que marcó bastante. Mucha gente conoció al América, sabían que tenía una gran cantidad de títulos, pero estaba en la B y no conocían lo que había pasado cuando el equipo tenía grandes figuras de fútbol a nivel suramericano. Ahora estamos de nuevo en la final, anhelando y soñando con una nueva estrella”, aseguró el humorista a Caracoltv.com.

Un chiste que le salió caro

Así como Julián hace de todo por su equipo, también le entrega alma y corazón a su trabajo. Por eso, no podrá olvidar el día que tuvo que burlarse del América de Cali en Sábados Felices .

“En ese momento le dije a Ali humar que le cambiáramos ese remate, que le pusiéramos otro y me dijo que no. Uno como trabajador tiene que hacer caso a lo que le digan y grabé un sketch donde yo era el asistente de un arqueólogo y decía: ‘profesor, la momia que estaba enterrada hace 4.000 años, la desenterramos y habló, dijo que si América todavía seguía en la B’. Ese sketch salió al aire y recibí amenazas, me decían que me iban a matar, que me había metido con lo más querido, pero la gente no comprendía que se trataba de un chiste”.

Este rato amargo no lo alejó del equipo de sus sueños. Al contario, hoy en día aprovecha la alegría que le produce el fútbol para compartir con su familia y amigos más cercanos.

“La mayoría de los humoristas de Sábados Felices del Valle del Cauca, son hinchas del América. La Bruja Dioselina, Lucumí, Los Siameses, entre otros. Siempre vamos al estadio. Cuando estábamos en la B alquilábamos una van y nos íbamos a verlos. En Cali siempre compro cinco abonos y los invito al estadio cada vez que puedan”, concluyó.

