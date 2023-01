'Hybrid Theory', el disco que catapultó el éxito de Chester Bennington y Linkin Park

Teoría híbrida es el significado de 'Hybrid Theory', el disco con el que Linkin Park se dio a conocer a partir del 24 de octubre del año 2000.

Fue el álbum con el que debutó la banda conformada por Chester Bennington – voz principal, Mike Shinoda – voz, guitarra rítmica, teclado, piano, Brad Delson – guitarra líder, bajo, Mr. Hahn – turntablism, samples, programación y Rob Bourdon – batería.

Doce canciones producidas por Don Gilmore (Linkin Park, Avril Lavigne, Lacuna Coil, Duran Duran, Dashboard Confessional, Good Charlotte, Bullet for My Valentine, Escape the Fate, entre otros) le dieron vida a este trabajo que captó la atención de la discográfica Warner Bross y que se convirtió en un éxito total tras vender, a fecha de 2012, más de 24 diez millones de copias en todo el mundo.

Las letras de los temas de 'Hybrid Theory' tienen relación con los problemas que el cantante Chester Bennington experimentó durante su adolescencia, entre ellos, el abuso de sustancias y sexual y el maltrato infantil.

"Creo que de ahí salen las letras llenas de ira [...]. Nunca compuse una canción acerca de eso, porque no considero que le importe a la gente. Pero no lo escondo, porque no creo que uno deba estar avergonzado o atemorizado por cómo es, o por cualquier cosa que haya pasado", comentó Chester en una entrevista.

'Papercut', 'Crawling', 'In The End' y 'One Step Closer' fueron algunas de las canciones que popularizaron al grupo estadounidense a través de emisoras de rock y canales especializados en música.

Sobre el proceso de composición del álbum Bennington argumentó: "Cuando Mike [Shinoda] y yo nos sentamos a escribir las letras, [...] queríamos ser tan abiertos y honestos como pudiéramos. Queríamos algo con lo que la gente pudiese conectarse, no sólo vulgaridad y violencia. No pretendimos que el hecho de no [insultar] nos sirviera de publicidad; nosotros no tenemos que justificarnos para mostrar lo duros que podemos ser".

Chester Bennington falleció por ahorcamiento en su hogar en Palos Verdes Estates, California. Su cuerpo fue descubierto cerca de las 9:00 a.m. el 20 de julio de 2017.

