Al Festival Almax llega una verdadera leyenda de rock. Chris Cornell, uno de los precursores del movimiento Grunge, llega a Colombia en su faceta como solista para presentar los grandes éxitos de su carrera, en un repertorio que seguramente incluirá temas de Soung Garden, Audioslave y Temple of Dog, las bandas a las que perteneció.

Cornell es ampliamente reconocido dentro de la escena musical por ser el vocalista de Sound Garden, una de las bandas pioneras del ya mencionado Grunge, junto a emblemáticas agrupaciones como la poderosa Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chain, entre otras. El segundo disco del grupo, 'Superunknown', llegó al número uno en ventas gracias en parte al éxito de la canción 'Black Hole Sun'.

Tras la separación de Sound Garden, Chris Cornell trabajó en proyectos alternos, hasta que a principios de la década del 2000, decidió unirse con ex miembros de Rage Against the Machine para formar Audioslave, una de las bandas más exitosas de la época. Con esta agrupación sacó tres albumes, de los que salen grandes canciones como 'Like a stone', 'Be yourself, 'I am the Highway' y 'Cochise'. Como dato adicional, Cornell y Audioslave fueron una de las primeras agrupaciones en presentarse en La Habana, Cuba.

Luego de que Audioslave se separara en el 2007, Cornell inició finalmente su carrera como solista lanzando su primer disco luego de dejar la agrupación, Carry On. Sin embargo, ya había lanzado una producción solista en 1999 llamada Euphoria Morning, de la cual destaca 'Can't Change me', tal vez su canción más conocida en su fase solista.

Chris Cornell, originario de Seattle (estado de Washington) en Estados Unidos, se caracteriza por tener una de las más poderosas voces dentro del rock n' roll, con registros altísimos y la capacidad de llegar a notas muy altas, por lo que está considerado como uno de los mejores cantantes de la historia, de acuerdo a medios especializados como 'Rolling Stone'.

Esta leyenda del rock cerrará el Festival al presentarse en el último día del Almax (diciembre 4) junto a Paul Van Dyk, Bomba Estereo, House of Pain y muchos más. Conoce aquí todos los artistas del Festival Almax.