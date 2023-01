Ellos son los ganadores de los premios Oscar 2018

La Academia de Cine de Hollywood celebró la 90ª edición de los premios Oscar 2018. La ceremonia se llevó a cabo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles y fue conducida un año más por Jimmy Kimmel.

Estos son los ganadores en las principales categorías:

MEJOR PELÍCULA

"La forma del agua"

MEJOR DIRECTOR

Guillermo del Toro, "La forma del agua"

MEJOR ACTRIZ

Frances McDormand, "Tres anuncios por un crimen"

MEJOR ACTOR

Gary Oldman, "Las horas más oscuras"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Allison Janney, "Yo, Tonya"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sam Rockwell, "Tres anuncios por un crimen"

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

"Llámame por tu nombre", de James Ivory

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

"¡Huye!", de Jordan Peele

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

"Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio, Chile

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"Coco", de Lee Unkrich y Darla K. Anderson

MEJOR FOTOGRAFÍA

"Blade Runner 2049", de Roger Deakins

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

"La forma del agua", de Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin, Shane Vieau

MEJOR VESTUARIO

"El hilo fantasma", de Mark Bridges

MEJOR MONTAJE

"Dunkerque", de Lee Smith

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

"Blade Runner 2049", de John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

"Las horas más oscuras", de Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick

MEJOR MONTAJE DE SONIDO

"Dunkerque", de Alex Gibson, Richard King

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

"Dunkerque", de Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo

MEJOR BANDA SONORA

"La forma del agua", de Alexandre Desplat

MEJOR CANCIÓN

"Remember me", en "Coco", de Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez

MEJOR DOCUMENTAL

"Icarus", de Bryan Fogel, Dan Cogan

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

"Heaven is a Traffic Jam on the 405", de Frank Stiefel

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

"The Silent Child", de Chris Overton y Rachel Shenton

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

"Dear Basketball", de Glen Keane y Kobe Bryant

