El festival Altavoz en Medellín celebró 15 años de música en vivo

El Festival Altavoz celebró este fin de semana 15 ediciones llenas de recuerdos, historias, colores, sonidos y, sobre todo, de mucha música.

Tras estos años, la presencia de artistas de todo el mundo en Altavoz Fest ha crecido, así como la de bandas locales. En esta celebración realizada en la Cancha Auxiliar Cincuentenario, 59 propuestas musicales se hicieron presentes en esta fiesta en donde la diversidad de sus géneros puso a bailar, saltar y cantar a los asistentes.

Publicidad

Los 28 grupos locales fueron seleccionados por medio de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura y vienen de un proceso que inició en marzo. Pasaron por varias fases y en cada una de ellas fueron evaluados por tres jurados.

Para Lina Botero, secretaria de Cultura Ciudadana, “Desde el año 2004, Altavoz es una marca registrada de Medellín, un referente del arte y la cultura de nuestra ciudad, pero también un símbolo de las apuestas que como sociedad hemos hecho, las cuales están encaminadas a promover la convivencia, la equidad, el desarrollo y la participación”.

El 11 de diciembre de 2004 se realizó el primer Festival Altavoz en el Centro de Espectáculos La Macarena. Fue un concierto con bandas locales, dos invitados nacionales y uno internacional que marcaron el inicio de un evento que significó la apertura de un proceso de igualdad de oportunidades para los grupos musicales.

Un Altavoz que jamás olvidaremos

Publicidad

Papa Roach y The Adicts fueron las estrellas en el día de cierre. Y como es un festival para todos los gustos, durante los tres días la diversidad musical sonó gracias a conciertos de Mucho Muchacho presentando ‘7 notas 7 colores’; desde Estados Unidos Hepcat, y Six Feet Under.

Para los amantes del heavy metal, el rock, el ska, y el techno aparecieron en escena Ángeles del Infierno, el dúo de rock crudo francés The Inspector Cluzo, además de Bad Manners, Scan 7, entre otros.

Publicidad

El sábado, 10 de noviembre, los asistentes disfrutaron las sonoridades del rock latinoamericano con Doctor Krápula, San Pascualito Rey, Akasha, y de la casa, Laberinto para celebrar junto a otros exponentes Tres décadas del Hip Hop en Medellín.

El domingo 11, propios y visitantes apreciaron la potencia del metal, la energía incomparable del rock y los riffs profundos del blues hecho localmente. Referentes nacionales e internacionales como Witchtrap, Aborigen, y Judge hicieron presencia en el festival.

Publicidad

El último día del Festival se presentaron The Adicts, Papa Roach, y Puerquerama, entre otros, además de la mezcla de ska, forró, tango, rock y funk de Muntchako, así como los sonidos de Julio Victoria Live que logra con la electrónica.

Fotos: Cortesía Iván Valencia.

.

Publicidad