El documental 'Los niños perdidos' llegará a Netflix: esta es la fecha de estreno

El documental 'Los niños perdidos', una producción de Grain Media en colaboración con Caracol Televisión, Imagine Documentaries, Teletigre, One Day’s Walk, que relata la sorprendente historia de supervivencia de los hermanos Mucutuy y de su heroico rescate, llegará a Netflix el próximo 14 de noviembre.

Esta producción está dirigida por el ganador del Oscar, Orlando von Einsiedel (Los cascos blancos, Virunga), junto al colombiano Jorge Durán y el británico-peruano Lali Houghton, narra en detalle la búsqueda de cuatro niños indígenas, de 13, 9, 4 años y 11 meses, que se ven obligados a sobrevivir 40 días en la selva colombiana tras un trágico accidente aéreo que cobró la vida de su madre y de los demás adultos a bordo.

El documental presenta testimonios de primera mano y material de archivo de quienes arriesgaron sus vidas para buscarlos, entre ellos el Ejército colombiano, rescatistas indígenas voluntarios y familiares de los niños.

'Los niños perdidos' es una extraordinaria y dramática historia que celebra el esfuerzo humano, el trabajo en equipo y el conocimiento indígena, desentrañando los misterios de la selva amazónica.

Publicidad

“Siempre es crucial tratar las historias que involucran tragedias humanas dolorosas con el profundo respeto y la sensibilidad que merecen. Me atrajo esta narrativa en particular porque estaba claro que dentro de ella había muchos destellos de una increíble resiliencia y fortaleza humana, no solo en la lucha de los niños por sobrevivir solos en la selva, sino también en la forma en que los rescatistas indígenas y el Ejército lograron superar sus diferencias y temor para unirse en una misión peligrosa y épica para rescatar a los niños”, dijo Orlando von Einsiedel.

Sinopsis de 'Los niños perdidos':

Tras estrellarse una avioneta, cuatro niños indígenas, perdidos y solos en la selva amazónica colombiana, dependen de su sabiduría ancestral para sobrevivir mientras se desarrolla una misión de rescate sin precedentes.

Publicidad

Dirigido por el ganador del Oscar, Orlando von Einsiedel, junto con el colombiano Jorge Durán y el británico-peruano Lali Houghton, este documental narra la increíble historia desde el punto de vista de las personas involucradas en el épico rescate: el Ejército colombiano, rescatistas indígenas voluntarios y familiares de los niños.

Sobre Caracol Televisión:

Caracol Televisión S.A. es una empresa colombiana de medios y entretenimiento que produce y emite contenidos multiplataforma que se exportan y distribuyen a través de sus canales locales, internacionales y de terceros. Comercializa diferentes medios de comunicación tales como periódicos, revistas, radio y medios electrónicos; presta servicios de producción a terceros utilizando su capacidad instalada, y opera el canal nacional de televisión abierta con el mismo nombre (Caracol Televisión).