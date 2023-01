Efemérides noviembre 21: The Beatles y la televisión, los protagonistas

Elton John, quien es considerado como uno de los cantantes más importante a nivel mundial por sus temas "The last song" y "Super cool", en 1975 recibió la estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood. Por otra parte, En 1995 la exitosísima banda de rock The Beatles, lanzó el álbum ‘The Beatles Anthology’ que incluyó el tema “Free as a bird".

Además, se celebra el día Mundial de la Televisión que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Con el fin de fomentar la cultura, la seguridad y la paz. En esta fecha, pero en 1783, el físico Jean François Pilâtre de Rozier hace su primer vuelo en globo aerostático, un hecho que marcó la historia de París.

Horacio Gómez Bolaños falleció en 1999, fue un reconocido actor mexicano de la serie de televisión 'El Chavo del 8', quién interpretó a Godínez y era hermano de Roberto Gómez Bolaños(Chespirito). En 2003 fue subastada por 440 mil dólares, la guitarra del exintegrante de los Beatles, George Harrison.

