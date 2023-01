Efemérides: Conoce los acontecimientos que rodearon al mundo el 24 de noviembre

En 1991 falleció Freddie Mercury, el legendario cantante de la banda Queen, quien fue considerado como un ícono de la música. Aunque él compuso la canción 'Bohemian Rhapsody' en el piano, le tenía mucho temor a equivocarse, por eso no le gustaba tocarla en vivo.

Publicidad



via GIPHY





La banda The Beatles, durante el tiempo que estuvo unida entre 1962 y 1970, solo difundieron a sus fanáticos 10 horas y media de música, pues existieron alrededor de 400 horas en videos en el estudio de Abbey Road. Además, el 24 de noviembre de 1966 grabaron su álbum titulado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Publicidad



via GIPHY





Publicidad

En 1941 nació el músico Pete Best, quien hizo parte de la banda de rock The Silver Beatles, que después se llamó The Beatles . Fue despedido porque los integrantes de la banda no se sintieron satisfechos con su talento.

Publicidad



via GIPHY





En 1978 nació la actriz Katherine Heigl, quien hizo su debut en la película 'That Night' en 1992 y fue protagonista de la serie de televisión 'Grey's Anatomy'. Así mismo, llegó a este mundo el actor Gwilym Lee, quien actualmente hace parte del elenco de la película 'Bohemian Rhapsody'.

Publicidad



via GIPHY

Publicidad





En 1970 nació la cantante mexicana Julieta Venegas, quien se ha hecho exitosa con canciones como: 'Limón y Sal'. Además, comenzó a estudiar música desde los ocho años. El director de cine Emir Kusturica, llegó al mundo en 1954 y es considerado como uno de los guionistas más creativos de la década de los 80. Eric Carr falleció debido a un infarto en 1991 y fue baterista de la banda Kiss.

Publicidad



via GIPHY





Mira también:

Publicidad

Mira el tráiler oficial de 'Bohemian Rhapsody', la película sobre Freddie Mercury y Queen.

Efemérides: conoce lo qué pasó en el mundo del entretenimiento el 23 de noviembre

Publicidad

.