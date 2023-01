‘Despacito’ ha perdido el trono como la canción más popular en Estados Unidos

La expectativa que generó el lanzamiento de una nueva canción por parte de la cantante Taylor Swift desde sus plataformas en la web, ayudó para que la artista sea la persona que ostente el record del tema más popular del Hot 100 en los Estados Unidos, desplazando a Luis Fonsi y Daddy Yankee con Despacito de este primer lugar.

Publicidad

Tras 17 semanas consecutivas, la canción “Look What You Made Me Do” consiguió el primer puesto después de tener 84,4 millones de reproducciones semanales, contra los 69,9 millones de “Despacito”, destronando así a la canción que compartía lugar con “One Sweet Day” de Mariah Carey y Boyz II Men.

Luego de mantenerse inactiva dentro de los tres años siguientes a la publicación de su álbum ‘1989’, la artista volvió para realizar la producción de su último disco titulado “Reputation”, que será lanzado el próximo 10 de noviembre de 2017.

Mira: también: Muy buena jefe: este es el detalle que Taylor Swift le dio a sus bailarines