Conoce los horarios y las tarimas del Festival Estéreo Picnic 2017

Ha llegado el momento. Finalmente los habitantes de Un Mundo Distinto descubren los horarios de las presentaciones que durante tres días de 2017 les cambiarán la vida para siempre.

El Parque 222 llamará a los hambrientos por nuevos sonidos, a los creyentes de corazón y a todo aquel que pueda o quiera sacudir su espíritu a través del poder de la música durante los próximos 23, 24 y 25 de marzo, en la octava edición del Festival Estéreo Picnic. Serán tres tarimas que pondrán a sonar lo más caliente de la escena mundial.

Más de 30 horas de música se materializarán en menos de 25 días. El Festival de música más importante del país vivirá una nueva edición y esta vez, como en la siete anteriores, el público será el principal protagonista.

Horarios #FEP2017:

Jueves 23 de marzo

Desde Medellín, Popstitue abrirá el FEP 2017 a las 5:15 pm en el Escenario 3. Allí desfilarán Ságan, Glass Animals, Bob Moses, Julio Garcés y Damian Lazaruz con un cierre bombástico. El Escenario 1, principal tarima del FEP, verá una descarga de rock para luego estallar con la figura masculina más importante del pop. Allí veremos a Seis Peatones, Cage The Elephant (con un Grammy recién ganado), The xx (estrenando un nuevo disco estelar) y The Weeknd (abanderado indiscutible del pop contemporáneo). El Escenario 2 tentará a los eclécticos con una parrilla de sonidos multicolor: Nanook el Último Esquimal, Aj Dávila, Rancid, G-Eazy y el esperado regreso de Justice.

Viernes 24 de marzo

La cita para este día iniciará más temprano, a las 4:15 pm, con el debut de Los Hotpants en el Escenario 2 y el de N. Hardem en el Escenario 3. Por su lado, el Escenario 1 será testigo de uno de los días más apoteósicos de la historia del FEP. Cocononó abrirá la tarde, luego vendrá lo nuevo de Árbol de Ojos y el debut de un ya clásico de los años 2000, Silversun Pickups. Flume viene a abrir las puertas de la percepción con un show extraterrestre. The Strokes, con su fundamental primer concierto en Colombia, cerrará este escenario hacia la 1:45 am. El Escenario 2 se verá complementado por Los Makenzy, Catfish and The Bottlemen, Vance Joy, Two Door Cinema Club y Claptone. Por su lado, el Escenario 3 recibirá a Ratrace, Zalama Crew, Rawayana, Ädi, Gordon y el delicioso cierre de Caribou.

Sábado 25 de marzo

Un Mundo Distinto empezará a ver su cierre de 2017 cuando Ali AKA Mind abra el Escenario 1 a las 2:30 pm. La tarima principal del Festival se convertirá en su más importante pista de baile con los sonidos efervescentes de Bazurto All Stars, Totó la Momposina, Sublime with Rome, Wiz Khalifa y Deadmau5. Un plato de cierre monumental. Por un lado, el Escenario 2 acogerá una carga de diversas propuestas: Buendía, Romperayo, Nawal, Quantic, Gus Gus y Martin Garrix. Por otro lado, el Escenario 3 será el centro de la experimentación y el neo folclor con los combos de Elkin Robinson, Canalón de Timbiquí, Mateo Kingman, Cero 39, Chancha Vía Circuito, Julio Victoria y Richie Hawtin.

Festival Estéreo Picnic 2017: cartel por días.

Así se anunció el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2017.