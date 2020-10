The Perfect Weapon: llega un intrigante documental sobre el conflicto cibernético

Llega una historia muy bien producida sobre ataques virtuales basada en el libro The Perfect Weapon: War, Sabotage, And Fear In The Cyber Age, de David E. Sanger.

Una profunda investigación que hará reflexionar sobre la responsabilidad que todos tenemos dentro de un sistema democrático. El film está muy bien pensando para una época coyuntural donde pondrá en alerta a muchos frente a las próximas elecciones del 2020.

'The Perfect Weapon' tiene dirección de John Maggio, ganador del Emmy® en la categoría Noticias y Documentales, y analiza el surgimiento del conflicto cibernético como la principal estrategia de competencia y sabotaje entre naciones. Con el aumento de la inseguridad por potenciales amenazas digitales en las elecciones norteamericanas de este año, la producción original de HBO contará con entrevistas exclusivas con políticos, militares y agentes de inteligencia para ofrecer una visión amplia de estos nuevos puntos de vulnerabilidad durante el sufragio presidencial.

Si bien es una historia planteada bajo la realidad actual norteamericana, nos alerta al resto del mundo sobre lo que puede suceder de cara a la manipulación virtual en momentos tan cruciales como lo son la construcción de un gobierno.

Publicidad

El largometraje también aborda cómo el gobierno de los Estados Unidos viene luchando para defenderse de este peligro silencioso, al mismo tiempo que retiene y utiliza el arsenal cibernético más poderoso del mundo.