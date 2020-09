Película colombiana 'El olvido que seremos' llegará a Estados Unidos y Reino Unido

‘El olvido que seremos’, proyecto cinematográfico de Caracol Televisión, realizado por Dago García Producciones y que cuenta con la dirección del ganador del Óscar, Fernando Trueba, asegura su distribución y exhibición tanto en teatros como en múltiples ventanas de Estados Unidos y Reino Unido, gracias al reciente acuerdo con Cohen Media Group (CMG) y Curzon, quienes adquirieron los derechos de distribución en ambos territorios.

Cohen Media Group es el productor y distribuidor líder de películas independientes, extranjeras y artísticas de Norteamérica. Ha distribuido más de 120 largometrajes y 10 cortometrajes. En 2018 CMG adquirió Landmark Theatres, la cadena de teatros especializada más importante para el cine independiente en Estados Unidos con 252 pantallas en 27 mercados. En 2019, adquirió la marca más relevante en el Reino Unido de películas artísticas: Curzon Cinemas, incluyendo Curzon Artificial Eye y Curzon Home Cinema Streaming Operations. Curzon actualmente opera 20 teatros y 46 pantallas en Londres y sus alrededores.

Esta es la primera adquisición que se hace en conjunto en los dos territorios de mayor habla inglesa desde que CMG compró Curzon, se espera que la película esté en teatros en 2021.

“Contar con la distribución de CMG nos llena de satisfacción y optimismo, ya que conocemos su trabajo y logros en la distribución en EE. UU. y Reino Unido. Este acuerdo, así como el reciente anuncio de la Selección Oficial de Cannes 2020 es un paso significativo en el recorrido de la película y en la determinación que se tiene desde Caracol Televisión para llevar esta historia alrededor del mundo de la mano de los mejores”, aseguró Gonzalo Córdoba, Presidente de Caracol Televisión.

Esta se convierte en la segunda colaboración entre Cohen Media Group y Trueba, la película The Artist and the Model del reconocido director, fue estrenada por CMG en 2013.

“Estoy muy contento de volver a trabajar con Charles Cohen y CMG, quienes han sido grandes creyentes del cine independiente” afirmó Trueba.

De esta forma, la película colombiana El olvido que seremos que es parte de la selección oficial del Festival de Cine de Cannes 2020, comienza su recorrido por prestigiosos mercados y festivales internacionales.

