Mariana Saffon ganó en el Festival de Venecia con su corto ‘Entre tú y Milagros’

Estamos felices de poder anunciar que “Entre tú y Milagros” tendrá su estreno mundial en las pantallas del 77o Festival Internacional de Cine de Venecia, como parte de la Competencia Oficial para cortometrajes dentro de la sección Orizzonti. Queremos agradecer y felicitar a todo nuestro equipo y a nuestro elenco, ya que sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Venecia, allá vamos! . We couldn’t be more excited to announce that “Entre tú y Milagros” will have it’s World Premiere at the 77th Venice International Film Festival as part of the Orizzonti Short Film Competition. We want to thank and congratulate our cast and crew, whom without none would have been possible. Venice, here we come! . DIRECTED BY: Mariana Saffon PPRODUCED BY: Diana Patiño Martínez & Mariana Saffon Co-PRODUCED BY: Jorge Granados Ross ASSOCIATED PRODUCER: Saim Sadiq Co-WRITTEN BY: Nathalie Álvarez Mésen CINEMATOGRAPHY BY: Alfonso Herrera Salcedo PRODUCTION DESIGN BY: Diego García EDITING: Andrew Stephen Lee MUSIC BY: James Kinney SOUND EDITOR AND FINAL MIX: Ryan Billia COSTUME DESIGNER: Juliana Giraldo FIRST ASSISTANT DIRECTOR: Eric Calatayud Martínez CASTING DIRECTOR: Andrés Barrientos ACTING COACH: Carlos “Fagua” Medina SCRIPT SUPERVISOR: Nataly Valdivieso PRODUCTION MANAGER: Daniela Quintero PRODUCTION MANAGER (Ciudad Bolívar): Maria Camila Trujillo EXECUTIVE PRODUCTION ASSISTANT: Carolina Osma ART ASSISTANT: José Velez ART ASSISTANT: Leonardo Sarmiento MAKE UP: Catalina Uribe MAKE UP ASSISTANT: Marysol Hincapié FIRST CAMERA ASSISTANT: Juan Ríos SECOND CAMERA ASSISTANT: Edson Builes GAFFER: Edwin Osnid Sepúlveda GRIP: Gustavo Londoño MIXER: Carlos Arcila BOOM OPERATOR: Christian Castro PRODUCTION ASSISTANT: Carla Low PRODUCTION ASSISTANT: Jaime Alberto Galeano MUSIC SUPERVISOR: Fernando Heftey HORSE HANDLER AND HORSE RIDING COACH: Santiago Botero