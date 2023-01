La gente se divide por los planes de Disney para una nueva película del Rey León

Los fanáticos de 'El Rey León', una de las cintas animadas más famosas y exitosas de la historia, se mostraron divididos tras conocerse los planes de Disney, compañía que estaría pensando en hacer un remake de la película, pero en live - action (no animada).

Varios usuarios de las redes sociales se mostraron emocionados por la idea de volver a ver a Mufasa y Simba en los cines, pues es una cinta que hizo parte de la infancia de muchos y volverla a producir traería grandes recuerdos y mucha nostalgia.

Sin embargo, son otros los que se encuentran preocupados, especialmente por la idea de que la película tenga animales y escenarios reales. Además, Hollywood no ha tenido mucha suerte con los remake, por lo que muchos prefieren que no se arriesgue un producto como 'El Rey León'.

Todo parece indicar que los planes están en marcha, pues se habla de que la película podría ser dirigida por Jon Favreau. quien estuvo al frente de las tres películas de Iron Man, además de dirigir la exitosa película 'El Libro de la Selva'.

El Rey León es una de las películas animadas más exitosas de la historia. Se estrenó en 1994 y consiguió en ese entonces ser una de las más taquilleras de la historia, con más de 900 millones de dólares recaudados.

Además, ganó dos premios Óscar, uno otorgado a Hanz Zimmer por la banda sonora y otro a Elton John y Tim Rice por la canción 'Can you feel the love tonight'