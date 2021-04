Estudiante de Medellín diseñó portada de la nueva película de Angelina Jolie

La película ‘Aquellos que desean mi muerte’ (‘Those who wish me dead’) protagonizada por Angelina Jolie , ya tiene nueva portada y fue realizada por un joven antioqueño, luego de ganar con su propuesta entre 150 trabajos enviados desde distintos países.

Juan David Vahos Rodríguez, estudiante de quinto semestre de Diseño Gráfico de la Universidad Pascual Bravo de Medellín, entregó todas sus ganas y talento al diseño y resultó elegido.

Mientras el joven se encontraba navegando en internet entró a la página de Warner Bros, productora de la película, para revisar las portadas y tendencias en su área de estudio. Al realizar esto encontró entre las oportunidades de empleo y concursos que ofrece la productora norteamericana el diseño de la portada de la película ‘Those who wish me dead'.

“Vi los requisitos y las condiciones y no lo pensé dos veces porque es una oportunidad y al final quise aceptar el reto”, dijo Vahos.

“Fue un proceso difícil. Hubo más de 14 horas de diseño, 4 o 5 de conceptualización, revisando tipografía, conceptos gráficos. El resto del tiempo lo utilicé para maquetar el contenido, producir la imagen y corregir el color”, agregó el estudiante.

En cuanto al diseño la propuesta artística fue el factor diferencial: “tiene como tal a la actriz Angelina Jolie, mirando al horizonte, al igual que el personaje tiene una tónica rojiza y de tristeza y desolación, ya que era una de las condiciones, era necesario replicarlo y luego le di protagonismo al color con un tomo oscuro y luego me encargué de unos elementos que eran necesarios como el logo y el nombre del productor”.

Luego del concurso el diseño del estudiante paisa fue elegido por los miembros de la productora, por medio de un correo electrónico le notificaron que había cumplido con el 99% de los requisitos y la línea gráfica, por lo que era el seleccionado.

Por otro lado, el joven también fue felicitado por el rector de su universidad, Juan Pablo Arboleda, y también por el alcalde de Medellín, Daniel quintero.

“Fueron muchos sentimientos encontrados, tristeza, felicidad, no me la creía, y pues al final hay que tener en cuenta que esta portada se va a ver en los principales teatros y cines del mundo y eso es una hazaña tanto para mí como para la institución”, expresó Juan David.