Crece polémica por personaje ‘abiertamente gay’ de ‘La Bella y La Bestia’

‘La Bella y La Bestia’ marca el regreso de uno de los más importantes clásicos de la historia de Disney a la pantalla grande y, pese a que es considerada una película infantil, miles de adultos ya están listos para ir a las salas de cine.

Aunque todo parece ser un éxito, se ha creado una polémica en torno a la aparición de un personaje homosexual entre su elenco. Se trata de LeFou, interpretado por Josh Gad, quien ha sido catalogado por la prensa como ‘el primer personaje abiertamente gay’ de la franquicia.

Según ha declarado su propio director, Bill Condon, el personaje de LeFou aporta una magia especial al filme.

"LeFou es alguien que un día quiere ser Gastón y otro día quiere besar a Gastón. No tiene claro lo que quiere. Es alguien que se acaba de dar cuenta de que tiene esos sentimientos", manifestó el director.

Estas declaraciones le han conllevado una creciente polémica y ya hay decisiones de un cine en Alabama, Estados Unidos, de no proyectar la película. A este se podría sumar la posibilidad de que Rusia tampoco la exhiba.

“Si no podemos llevar a nuestra nieta de 11 años y a nuestro nieto de 8 años a ver una película, no tiene sentido que vayamos a verla. Si no puedo sentarme a ver una película con Dios o Jesús a mi lado, no tiene sentido que la enseñemos”, escribía el cine Henagar Drive-In de Alabama en su página oficial de Facebook.

Sin embargo, esto parece no afectar la visión del director respecto a la historia de LeFou y dejó en vilo a miles de espectadores al mencionar que al final de la película habrá un “momento bonito y sutil que logra hacer su trabajo”.

Dicha escena tiene que ver con que LeFou coquetea con Gastón y, al final de la historia, se le ve bailando con otro hombre.

Disney aún no se ha manifestado sobre el tema, pero sí se sabe que la franquicia ha apostado por incluir diversos tipos de personajes como una niña afro en la serie ‘Doc McStuffins’, un beso entre personas del mismo sexo en ‘Star vs. The Forces Of Evil’, su primera princesa latina llamada Elena de Avalor y varios personajes negros que protagonizarán la película ‘Black Panther’.