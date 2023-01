Acusan nuevamente a Guillermo del Toro por plagio de ‘La forma del agua’

La aclamada película ‘La forma del agua’ de Guillermo del Toro, que arrasó en la pasada entrega de los Globo de Oro y está nominada a 13 premios Óscar, se ha vuelto a ver envuelta en una polémica por una acusación de plagio.

Esta no es la primera vez que sucede. De hecho, en el pasado mes de enero se le había acusado de copiar la historia del cortometraje holandés ‘The space between us’, de 2015. Sin embargo, todo se resolvió pronto y el director Marc Nollkaemper no consideró que se tratara de una copia.

Acusan de plagio a Guillermo del Toro por ‘La forma del agua’

Ahora el director de cine francés Jean-Pierre Jeunet aseguró al medio Ouest-France que del Toro robó una escena de su película ‘Delicatessen’, de 1991.

Según él, los personajes de su historia aparecen en dicha escena sentados en una cama con música vieja sonando en un televisor, parecida a la que presenta ‘La forma del agua’, en la que los protagonistas aparecen sentaos en un sofá viendo una película vieja.

“Según él, él no le roba a los demás, es Terry Gilliam que nos ha influenciado a todos. Cuando él pone la escena de la pareja sentada en el borde de la cama bailando con los pies, con el musical en sonando en el fondo en la TV, está tan calcado de Delicatessen que hubo un momento en el que me dije a mí mismo que él no se tiene respeto a sí mismo”, aseguró indignado.

