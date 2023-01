Christian Nodal estrena 'Nada nuevo', una canción que invita a luchar por el amor

Christian Nodal estrena el segundo corte promocional de su segundo álbum titulado "Nada nuevo", canción que ya suena con frecuencia en emisoras especializadas en el género regional mexicano de Estados Unidos, México, Colombia y Centroamérica.

"Nada nuevo" fue escrito por el mismo Nodal en co-autoría con Edgar Barrera "Edge", reconocido compositor y productor que ha colaborado con intérpretes de talla internacional como: Shakira, Maluma, Luis Fonsi, Prince Royce y Sebastián Yatra, entre otros.

"Nada nuevo" relata la historia de alguien que no ha tenido suerte en asuntos del amor, sin embargo, no deja de creer y vuelve a intentarlo una y otra vez en nombre del amor. El video correspondiente a la canción se grabó en una finca del Estado de Jalisco (México), bajo la dirección de Omar Torres y Víctor Zambrano. Las imágenes de recuerdos, que, si bien retratan hermosos momentos llenos de amor, también llevan al protagonista al sufrimiento y a la dolorosa frustración de ya no vivirlos más.

En este nuevo proyecto se percibe a un Christian mucho más maduro con un timbre de voz inmejorable, con lo cual presume una favorable evolución y estar listo para comenzar el año con una nueva gira de conciertos denominada "Ahora Tour" que lo llevará por distintas ciudades de Estados Unidos, México, Colombia y Centroamérica.

El segundo álbum de Christian Nodal estará disponible en el mes de mayo en formatos físico y digital.

