ChocQuibTown, Luis Alberto Posada y Nelson Velásquez llegan al Festival del Mango

Como es ya tradicional, Mesitas del Colegio se prepara para iniciar el 2019 con dos de sus fiestas más tradicionales, el "Festival de la Luz" y su tradicional "Festival del Mango" que contará con muestras folclóricas, culturales y musicales, en las que se destaca el Mega concierto del puente de Reyes, con artistas del más alto nivel: ChocQuibTown, Luis Alberto Posada, Nelson Velázquez y uno de los grandes imitadores de la actualidad "Dalmata", quienes serán los encargados de darle sabor a las fiestas este 5 de enero en el Coliseo de Eventos de Mesitas.

El concierto promete ser una de los más sonados de comienzos del año 2019 y marca el encuentro de diferentes estilos musicales, ChocQuibTown con sus mezclas de sonidos urbanos y folclor del litoral Pacífico colombiano, la música de despecho de Luis Alberto Posada, con sus éxitos "Me Tomas y me dejas", "Doble dosis de Licor", "Nuestro encuentro" y "yo Tuve un gran Amor"; Nelson Velázquez y sus clásicos Vallenatos "Entrégame tu amor", "Tu que te has creído", entre otros y para rematar uno de los mejores imitadores "Dalmata" con todos sus éxitos.

Publicidad

Sin duda, una cita infaltable para iniciar el año con lo mejor de la música.

.