Caracol Televisión apoya 'El Cine que Somos’ en 196 municipios de Colombia

Bajo el lema “El Cine Que Somos”, la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura y Proimágenes Colombia lidera la sexta edición de la Semana del Cine Colombiano donde Caracol Televisión participa como inversionista y productor asociado. El apoyo de Caracol Cine busca reafirmar su compromiso con la cinematografía nacional en la pre-producción, realización y propagación.

En esta edición los organizadores del evento buscan llevar el séptimo arte a los lugares más lejanos del país donde los colombianos no pueden disfrutar de estas maravillosas historias usualmente. En total, 196 municipios podrán disfrutar de la exhibición de 55 películas colombianas estrenadas entre el 2014 y 2016.

Caracol Televisión hace presencia con quince cintas, que son: Carta a una sombra, Cinco, De Rolling 2 el sueño mundialista, Detective Marañón, El cartel de la papa, El palacio; antes del fuego, Guelcome to Colombia, La rectora, Manos sucias, Pa: por mis hijos lo que sea, Siempre Viva, Uno al año no hace daño, Uno al año no hace daño 2, Vivo en el limbo y Carta al niño Dios.